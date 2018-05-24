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أخبار محلية - سياسية

حزبا مؤتمر البجا والفهود الحرة يبحثان الوضع السياسي الراهن بالبلاد

التاريخ : 24-05-2018 - 09:23:00 مساءً
الخرطوم 24-5-2018م (سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد ود. مبروك مبارك سليم وزير الدولة بالثروة الحيوانية رئيس حزب الفهود الحرة الوضع السياسي الراهن بالبلاد والاستعداد للمرحلة القادمة حتى 2020م موعد الانتخابات القادمة.
واوضح سليم في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم بمساعد رئيس الجمهورية إن اللقاء يأتي في اطار توحيد الرؤية المستقبلية للحزبين تجاه 2020 م ووضع دستور دائم للبلاد .
واكد انه تم الاتفاق على لجان مشتركة بين الحزبين لإحكام التنسيق على كافة المستويات للتوصل الى رؤية موحدة حول مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة بجانب التحول الديمقراطي .
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