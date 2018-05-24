لجنة قيادة المجلس الوطني تقترح مواصلة اعمال الدورة الحالية خلال رمضان

الخرطوم 24-5-2018 (سونا) - اقترحت لجنة قيادة المجلس الوطني برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بحضور رؤساء اللجان الدائمة والمتخصصة ورؤساء الكتل البرلمانية مواصلة اعمال الدورة الحالية للمجلس حتى نهاية رمضان وضرورة تكثيف العمل لما ينتظر المجلس العديد من الاعمال الرقابية والقوانين والمراسيم المؤقتة على أن يستأنف اعماله عقب عيد الفطر المبارك للفراغ من هذه الاعمال وسيتم رفع هذا المقترح للمجلس الوطني لإجازته.

وناقشت قيادة المجلس خلال الاجتماع ملاحظات النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح حول طرق استدعاء البرلمان للوزراء.

واكد ابراهيم أحمد عمر التعاون والتنسيق الكامل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مشيرا للمواد التي وردت في دستور البلاد والتي تنص على مسئولية مجلس الوزراء أمام المجلس الوطني وسلطة المجلس الوطني في استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين.

كما بحثت لجنة قيادة المجلس جدول اعمال البرلمان للإسبوع المقبل حيث خصص الاجتماع جدول اعمال المجلس ليوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير لجنة النقل حول مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية وتقرير لجنة الشؤون الزراعية حول مشروع قانون المجلس البيطري في مرحلة السمات العامة.

فيما يستمع يوم الثلاثاء لتقريري لجنة الحسابات حول مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018 م ومشرع قانون المجلس الهندسي تعديل 2018م ويناقش المجلس يوم الاربعاء تقرير لجنة الصناعة حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية التجارية بين السودان وجنوب افريقيا.

