والي ولاية غرب كردفان : عملية جمع السلاح لا مساومة فيها

الفولة 24-5-2018م (سونا) -

اكد المهندس أحمد عجب الفيا محجوب والي غرب كردفان السعي الجاد لإكمال ملفات الصلح الاجتماعي التي بدأها الوالي السابق للولاية الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر

وقال لدي مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية مساء اليوم بالفولة حاضرة غرب كردفان بمناسبة تسلم مهامه واليا عليها قال إنه سيحكم بالعدل والمساواة بين كافة المكونات وان يكون شعاره الوضوح والشفافية والوقوف علي مسافة واحدة من الجميع وجدد التأكيد بأن لاتهاون في أمن وحماية المواطنين وقال ( الحكم بالاحسان لا بالسلطان ).

وأبان الفيا أن عملية جمع السلاح لا مساومة فيها، محييا في هذا الصدد كافة الأجهزة الأمنية بالولاية ودورها في حفظ الأمن وتنفيذ قرارات جمع السلاح. ودعا أبناء الولاية بالحركات المسلحة للعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في السلام.

وأوضح أنه سيولي معاش الناس ورعاية الشرائح الضعيفة اهتماماً خاصاً مناديا بإطلاق نفرة ( وقف اليتيم ) لتنطلق بالجهد الشعبي وقال سنسعي لتطوير الناس مع تطور الحكم .

كما أكد والي ولاية غرب كردفان علي الاهتمام بالزراعة وتطويرها وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة هذا العام بجانب حماية البيئة وثرواتها مناديا بوقف القطع الجائر والتعدي علي الغابات .

هذا وقد دعا كافة مكونات غرب كردفان للوقوف بجانبه من أجل تحقيق الأمن وتنفيذ مشروعات التنمية .

من جهته حيا الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي النيل الأبيض والي غرب كردفان السابق كل الأجهزة التي عملت معه في الفترة الماضية وابان ان النجاحات التي تحققت كانت بجهد الجميع وقال ان التدابير الأمنية والإدارية التي اتخذتها حكومته في السابق قصد منها تقويم العمل وضبط التفلت ووقف نزيف الدم . وقد أوصي الجميع بالتعاون مع الوالي الجديد ودعمه حتي تتحقق التنمية المنشودة .

الأستاذ آدم عبدالرحمن نجم نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية أكد علي التعاون التام والتنسيق الجيد مع الجهاز التنفيذي حتي تتحقق تطلعات المواطنين وطموحاتهم، مبينا ان المجلس التشريعي سيظل السند والداعم لحكومة الولاية في كافة المجالات موصيا بالاهتمام بالأمن ورتق النسيج الاجتماعي.

الأستاذ عبدالعظيم أحمد رحمة الله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والإسكان نائب والي ولاية غرب كردفان أكد تعاون حكومة الولاية وسندها للوالي الجديد حتي يستطيع تنفيذ خططه وبرامجه، مبينا أن حكومة الولاية قد أنجزت العديد من الملفات المهمة في مجالات تعزيز الأمن ووقف الصراعات القبلية وإعادة هيكلة الإدارة الأهلية بالإضافة الي إشاعة روح السلام والتماسك المجتمعي وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق الحيوية مشيرا إلي أن الولاية غنية بالموارد وتحتاج للعمل .

هذا وكان قد تحدث في المناسبة كل من ممثل الأحزاب السياسية بالولاية ورئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية مؤكدين علي دعم حكومة الوالي الجديد.

