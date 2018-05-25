كوريا الشمالية مستعدة للمحادثاتفي أي وقت بعد إلغاء ترامب قمته مع زعيمها

سيول 25-5-2018م (بى بى سى ) - قالت كوريا الشمالية إنها مازالت مستعدة لإجراء محادثات "في أي وقت وبأي شكل"، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ووصف نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم كي-غوان قرار ترامب بأنه "مؤسف للغاية".

وعزا ترامب قراره بإلغاء اللقاء إلى "العدائية المفتوحة" من جانب كوريا الشمالية.

وكان من شأن اللقاء أن يصبح الأول من نوعه بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي.

ولم تكن تفاصيل القمة في سنغافورة واضحة، لكن المحادثات كانت ستركز على تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقبل ساعات من إعلان ترامب إلغاء اللقاء، قالت بيونعيانغ إنها نفذت وعدها بتفكيك الأنفاق الموجودة تحت موقع إجراء التجارب النووية.

وجاء إعلان ترامب في رسالة بعثها إلى جونغ-أون شخصيا.

