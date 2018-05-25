فرنسا وروسيا عازمتان على إيجاد حل سياسي في سوريا

باريس 25-5-2018م (فرانس برس)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن بلاده وروسيا عازمتان على إنشاء آلية تنسيق بين القوى العالمية للبحث عن حل سياسي في سوريا.

وقال ماكرون إن فكرة الآلية تقوم على تنسيق الجهود التي تبذلها عملية أستانة والتي تتكون من دول روسيا وتركيا وإيران و"المجموعة الصغيرة"التي شكلتها فرنسا وتشمل بريطانيا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة والسعودية.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية "نحن بحاجة لأن نتحدث عن الوضع بعد الحرب. الأمر الرئيسي هو بناء سوريا مستقرة".

وأفاد ماكرون بأنه وبوتين اتفقا على ضرورة التركيز على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشمل كل السوريين بمن فيهم اللاجئون.

وقال ماكرون إنه بحث مع بوتين مسعى فرنسا لإنشاء آلية دولية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية. فيما لم يتطرق بوتين لهذه المبادرة.

ومن جانبه عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الأسف"لإلغاء القمة التي طال انتظارها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وكان من المنتظر أن تنعقد في سنغافورة في 12 يونيو وشدد بوتين على "الأمل" فى أن تعقد هذه القمة لاحقا.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "إن روسيا تأسف (...)كلنا نتوقع أن تكون هذه بداية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ."وأضاف "نأمل استئناف الحوار وأن تعقد القمة."

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منه وحذر من "عواقب وخيمة" إذا لم يتم الحفاظ عليه.

وتأتي تصريحات الزعيمين في إطار الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إلى روسيا عاما بعد دخوله لقصر الإليزيه. ويشارك ماكرون في قمة اقتصادية روسية تستضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتم الإعلان خلال الندوة الصحفية المشتركة عن صفقات تجمع شركات فرنسية وروسية.

