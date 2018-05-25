تستهدف 5 آلاف أسرة بولاية الخرطوم : قطر تدشن قافلة مساعدات رمضانية

الخرطوم في 22/5/2018م (سونا) - دشنت سفارة قطر بالخرطوم اليوم قافلة مساعدات تستهدف حوالى خمسة آلاف أسرة بولاية الخرطوم ، وذلك بتوجيه من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.



وقال سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي في تصريحات صحفية إن هذا المشروع يشمل توزيع مواد عينية لشهر رمضان ويستهدف محدودي الدخل والأسر المتعففة، خاصةً في المستلزمات الغذائية التي تحتاجها هذه الفئة بشكل أكبر خلال شهر رمضان.



وأشار السفير إلى دور المنظمات الخيرية القطرية العاملة في السودان ومشروعاتها التنموية والإغاثية بجانب إقامة العديد من موائد الإفطار خلال شهر رمضان بالتعاون مع المنظمات الخيرية السودانية.



من ناحية أخرى أكد السفير أن دولة قطر حريصة على دعم كافة المشروعات التنموية والخدمية في دارفور، مشيرا إلى الانتهاء من فرز العطاءات لتشييد عشرة مجمعات خدمية تنفذها قطر خلال المرحلة القادمة ضمن مبادرة " قطر لتنمية دارفور" في إطار وثيقة الدوحة للسلام ، بواقع مجمعين في كل ولاية من ولايات دارفور الخمس.



وأضاف السفير أن كل مجمع مزود بكافة الخدمات الضرورية وسيوفر هذه الخدمات لحوالى خمسين ألف شخص.

م ع / م ع

