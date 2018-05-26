أحزاب الوحدة الوطنية: مجموعتان في طريقهما إلى السلام‎

الخرطوم 26-5-2018 (سونا) - كشف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية أن مجموعتين من حملة السلاح في طريقهما للانضمام للسلام طواعية في الأيام المقبلة. ودعا الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء الممانعين للانضمام للحوار والمشاركة في البناء الوطني .

وتوقع جابر أن تشهد الساحة السياسية في البلاد حراكاً ً وطنيا شاملاً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على المواطنين .

وأكد أن الشأن الاقتصادي أمر عام يشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، الأمر الذي يتطلب تنسيقا وتجاوبا مدروسا من المختصين في القطاعين.

وأشار إلى وجود موجهات عملية من الدولة لإزالة التحديات الاقتصادية وتسهيل أمر معاش الناس كأمر طبيعي في ظل المحفزات من بينها الإمكانات الاقتصادية والاستقرار .

