والي الولاية الشمالية يتفقد العمل في المجلس الأعلى للشباب والرياضة

دنقلا 26 -5 -2018 م (سونا ) - تفقد والي الولاية الشمالية الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم اليوم العمل في المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتقى إدارات وقيادات المجلس بحضور الأستاذ عصام الدين علي عبد الرحمن رئيس المجلس؛ وذلك في ختام برنامج زياراته للوزارات .

وتعرف الوالي على أداء ونشاط المجلس الأعلى للشباب والرياضة والدور الذي يلعبه في تطوير العمل الشبابي والرياضي والمساهمة في حل قضايا المجتمع.

وأكد والي الولاية الشمالية أن حكومته تعول كثيرا على هذا المجلس في تنفيذ الشعار الذي رفعته (ولاية جاذبة لكل الناس)، مجددا دعم ورعاية حكومة الولاية لكافة خطط وبرامج ومشاريع المجلس.

ووجه سيادته المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإعداد خطة وتصور واضح لدعم فريق (ارتدي) المشارك باسم الولاية في منافسات الدوري المؤهل للممتاز والحفاظ على بقاء فريق أهلي مروي ضمن منظومة فرق الممتاز؛ بجانب وضع رؤية متكاملة لتأهيل وصيانة استادات الولاية المختلفة.