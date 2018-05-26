الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:21:00 AM

أخبار محلية - سياسية

والي شرق دارفور يلتقي أمين الطلاب بالولاية

التاريخ : 26-05-2018 - 08:18:00 مساءً
الضعين 26/5/2018 م (سونا) - التقى والي شرق دارفور أنس عمر محمد؛ اليوم بمنزله؛ بوفد قطاع الطلاب برئاسة رئيس القطاع الجديد مجاهد عثمان والشيخ مدثر العوض مشرف الولايات بالاتصال التنظيمي وأمين قطاع الطلاب السابق عادل عركي .
و رحب والي شرق دارفور بأمين الطلاب الجديد، داعيا لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بقطاع الطلاب الذي يمثل القطاع الحيوي والمهم بالولاية، مشيدا بمجهودات الأمين السابق عادل عركي في تفجير طاقات الطلاب بالولاية .
ووقف والي شرق دارفور وبرفقته وفد قطاع الطلاب على سير عمليات إنشاء دار القطاع، مجددا دعمه اللامحدود للطلاب في كافة المجالات.

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء