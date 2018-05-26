والي شرق دارفور يلتقي أمين الطلاب بالولاية

الضعين 26/5/2018 م (سونا) - التقى والي شرق دارفور أنس عمر محمد؛ اليوم بمنزله؛ بوفد قطاع الطلاب برئاسة رئيس القطاع الجديد مجاهد عثمان والشيخ مدثر العوض مشرف الولايات بالاتصال التنظيمي وأمين قطاع الطلاب السابق عادل عركي .

و رحب والي شرق دارفور بأمين الطلاب الجديد، داعيا لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بقطاع الطلاب الذي يمثل القطاع الحيوي والمهم بالولاية، مشيدا بمجهودات الأمين السابق عادل عركي في تفجير طاقات الطلاب بالولاية .

ووقف والي شرق دارفور وبرفقته وفد قطاع الطلاب على سير عمليات إنشاء دار القطاع، مجددا دعمه اللامحدود للطلاب في كافة المجالات.



