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جمعية العلاقات العامة والمراسم السودانية تقيم إفطارها الرمضاني الأول

التاريخ : 26-05-2018 - 09:11:00 مساءً
الخرطوم في 26-5-2018(سونا) - أقامت جمعية العلاقات العامة والمراسم السودانية إفطارها الرمضاني الأول بحضور عدد من الخبراء والعاملين في مجال للعلاقات العامة والمراسم وجمع من الضيوف.
وطالب د عبدالله الأردب؛ الأمين العام لمجلس الدعوة أعضاء الجمعية بالتصدي للنقد غير البناء الذي تشنه بعض أجهزة الإعلام بجانب التعريف بمؤسساتهم.
وامتدح الأردب الدور الذي تقوم به الجمعية؛ رغم حداثة تكوينها، معتبرا العلاقات العامة بأنها رئة المؤسسة والنافذة التي تطل بها على الآخرين.
من جانبه؛ عدد الدكتور النور عبدالله جادين رئيس الجمعية الأنشطة التي نفذتها وعلى رأسها دورة استراتيجية العلاقات العامة التي نفذتها الجمعية؛ وضمت أكثر من مائتي دارس، مشيرا الى أنها بصدد تكوين فرعيات للجمعية على مستوى الولايات، وأن الجمعية ستكون من أكبر الجمعيات وسترفع اسم السودان عاليا.


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