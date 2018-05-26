بدء أعمال الدورة التدريبية في استراتيجية العلاقات العامة والمراسم

الخرطوم 26-5-2018 م (سونا) - انطلقت صباح اليوم بقاعة الهيئة السودانية للمقاييس والمواصفات أعمال الدورة التدريبية في استراتيجية العلاقات العامة والمراسم التي تنظمها جمعية العلاقات العامة والمراسم السودانية بمنحة مقدمة من وزارة الشؤون الاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم بمشاركة

ممثلين عن إدارات العلاقات العامة والمراسم بالمؤسسات الاتحادية والولايات .

وقال الدكتور النور عبدالله جادين رئيس الجمعية إن الجمعية معنية بهموم ممارسي المهنة في كافة أنحاء السودان وأنها ستعمل وسط المجتمع لنشر ثقافة العلاقات العامة ومهارات التواصل الاجتماعي وأصول المراسم والبروتكول وفنون التعامل الراقي "الاتيكيت" .

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن اهتمام الجمعية لتطوير الأداء المهني لعضويتها المنتشرة في ولاية الخرطوم والولايات المختلفة، وقدم جادين شكره لوزارة الشؤون الاستراتيجية والمعلومات لمنحها 400 فرصة تدريب في مجال استراتيجيات العلاقات العامة، بالإضافة الى تخصيص ثلاث فرص لنيل درجة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للعلاقات العامة، مشيرا الى الدورة تمثل الدفعة الأولى من المنحة التي ستعقبها الدفعة الثانية عقب عيد الفطر المبارك.



