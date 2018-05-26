الخرطوم تحتفل بيوم أفريقيا

الخرطوم 26-5-2018 م (سونا) - احتفلت المجموعة الأفريقية المعتمدة بالخرطوم بالتعاون مع وزارة الخارجية و مجلس الصداقة الشعبية العالمية و مكتب الاتصال للاتحاد الأفريقي بالخرطوم بيوم أفريقيا .

وأوضح السفير إدريس إسماعيل مدير الإدارة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية أن ميلاد منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963م هو ميلاد حقيقي لوحدة أفريقيا وأن أجندة أفريقيا 2063 كاستراتيجية للنهوض صارت هي المرجع الأساسي لمراجعة مدى الإنجاز الذي تم تحقيقه في الدول الأفريقية .

وأكد أن وحدة القارة الأفريقية تكمن في تنوع مكوناتها، لافتاً الى أهمية العمل المشترك للعمل على رفعة القارة، منوها إلى أن هنالك الكثير من النجاحات تحققت على الصعيد الأفريقي في مجال السلم والأمن و الاقتصاد والجوانب الإنسانية والخدمية وتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن القارة تزخر بالموارد البشرية والطبيعية.

من جانبه؛ أكد السيد السفير محمد ماء العينين سفير المملكة المغربية وعميد السلك الدبلوماسي لدى السودان أن التنسيق والعمل المشترك من أجل إنجاز القضايا والمصالح الأفريقية العليا سيكون لها الأولوية في الفترة المقبلة، معدداً أهم الشخصيات والقيادات الأفريقية مثل الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري و نيلسون مانديلا .

و أكد الأستاذ عمر عطا المنان؛ ممثل الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية أن تقدم وازدهار أفريقيا من أهم أولويات وواجبات هذا الجيل .

وأبان ممثل الاتحاد الأفريقي أن يوم أفريقيا هو يوم للتكامل الأفريقي في كافة الأصعدة، مشيداً بالدور الطليعي الذي تلعبه حكومة السودان في خدمة القارة السمراء.

