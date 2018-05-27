والي شمال دارفور يؤكد اهمية العمل المشترك بين الاحزاب والقوي السياسية لتعزيز الوحدة الوطنية

الفاشر في 26ـ5ـ2018م )سونا) - اكد والي ولاية شمال دارفور الشريف محمد عباد سموح اهمية استمرار العمل المشترك بين الاحزاب والقوي السياسية لتعزيز الوحدة الوطنية .

جاء ذلك في اللقاء التفاكري الموسع الذي عقده اليوم بقاعه اجتماعات مجذوب الخليفة بالفاشر مع رؤساء وقيادات الاحزاب السياسية والحركات المسلحه الموقعة علي السلام ومجلس تنسيق الاحزاب السياسية بالولاية بحضور عيسي محمد عبد الله رئيس المجلس التشريعى ،وذلك في سلسلة اللقاءات التي يعقدها سيادته مع مختلف القطاعات بالولاية لمناقشة الوضع الراهن بالولاية وكيفية استشراف افاق المستقبل .

وثمن الوالي جهود مجلس تنسيق الاحزاب السياسية والحركات الموقعة علي السلام بالولاية في اسناد برامج ومشروعات الدولة التي تم تتويجها بالحوار الوطني ،مشيدا بوجه خاص بوثيقة الحوار الوطني التي قال انها اسهمت في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد .

وتعهد عباد باستمرار حكومته في التعاون والتنسيق مع الاحزاب القوي السياسية لتحقيق الاهداف الوطنية السامية ،داعيا تلك القوي السياسية الي التكاتف والتعاون من اجل تعزيز مسيرة الامن والاستقرار والتنمية بالولاية وتعزيز الوحدة الوطنية .

وطمان والي شمال دارفور مواطني الولاية بان حكومته ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة التحديات الاقتصادية والسياسية .

وكان الوالي قد استمع خلال اللقاء التفاكري الى مدخلات من قيادات الاحزاب السياسية والحركات الموقعه للسلام بالولاية الذىن اشارو الى التحديات التى تواجه البلاد والولاية بوجه خاص والحلول اللازمه لتلك التحديات ، مؤكدين استمرار الاحزاب السياسية فى المشاركه الفاعلة فى مسيرة السلام والبناء المجتمعى مشيدين بقرار رئاسة الجمهورية الخاص بجمع السلاح الذى اسهم فى تحقيق الامن والاستقرار بالولاية .

وفي ذات السياق اكد والي شمال دارفور خلال اللقاء المماثل الذي عقده مع المكتب التنفيذي للادارة الاهلية بالولاية برئاسة الناظر الصادق عباس ضوالبيت اهتمام حكومة الولاية بقضايا وهموم الادارات الاهلية بكافة المستويات حتي تواصل القيام بدورها في رتق النسيج الاجتماعي ، مشيرا الي ضرورة تمكين الاداراة الاهلية حتي تتمكن من القيام بدورها المرتقب في تنفيذ برنامج الدولة الخاص بجمع السلاح وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ،منوها في ذلك الي ضرورة تفعيل القانون الاهلي لبسط العدل بين للناس في كل مكان بالاضافة الي رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية .

واعلن عباد ان من اهم اولويات حكومته في المرحلة المقبلة هو توفير خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة .

الي ذلك اكد رئيس المجلس التشريعي عيسى محمد عبد الله اهمية الادوار التى تضطلع الادارة الاهلية في عملية السلام بعد خروج الولاية من مرحلة الحرب والتي قال انها تحتاج لرتق النسيج الاجتماعي وبناء الثقة بين مكونات الولاية مؤكدا وقوف ودعم المجلس للادارة الاهلية في قضايا القانون الاهلي لاعادة الهيبة للادارة الاهلية كما كانت في السابق .



