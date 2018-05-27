انفجارات بركانية في هاواي تقذف الرماد لارتفاع 11 ألف قدم

هونولولو 27-5-2018م (رويترز) -- قال مرصد البراكين في هاواي إن سلسلة انفجارات وقعت في بركان كيلاويا لتقذف الرماد البركاني لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) مما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية في جنوب غرب الجزيرة.

وتعد الانفجارات الثلاثة التي بدأت الساعة 1042 بتوقيت جرينتش أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع لما يعتبره خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركاني لبركان كيلاويا في مئة عام.

وقفز عدد المنازل والبنايات الأخرى التي دمرتها الحمم البركانية في حي بونا على الجزيرة إلى 82 يوم الجمعة من 50 بعد تجدد انهمار الحمم في ليلاني استيتس هذا الأسبوع .