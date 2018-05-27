والي الشمالية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع تجميل مدن الولاية

دنقلا 27-5-2018(سونا) - ترأس الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم والي الولاية الشمالية اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مشروع تجميل مدن الولاية الشمالية واستعرض الاجتماع الخطة التي أعدتها وزارة التخطيط العمراني بالولاية لهذا المشروع.

وشملت الخطة ثمانية محاور هي ترقية السلوك الحضاري والمياه والمساحات الخضراء والإنارة والإشارات وتسمية الشوارع والاعلانات وشبكة وتركيب الانترلوك.

كما وقف الاجتماع علي تجربة محلية دنقلا والاعمال والمشروعات التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتجميل المدينة .

واكد والي الشمالية خلال الاجتماع حرص حكومته علي انجاح مشروع تجميل مدن الولاية وعكس الوجه المشرق والحضاري لها وإحداث التنمية العمرانية المنشودة داعيا الي تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل إنجاح هذا المشروع مشدداعلي ضرورة تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بإزالة المخالفات الهندسية في المباني والطرق.

ووجه بتكوين لجنة برئاسة الأستاذ عثمان سليمان فضل الله وزير الثقافة والإعلام نائب الوالي وعضوية عدد من الوزراء والمعتمدين والأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية وبعض الجهات لدراسة الخطط الموضوعة واستكمال التشاور مع فعاليات ومكونات المجتمع حول كيفية انفاذ المشروع.

وتختص اللجنة بالتخطيط للمشروع الذي طرحته حكومة الولاية الشمالية لتكون ولاية جاذبة لكل الناس وإعداد تصور حول كيفية إدارة هذا المشروع والترويج له .

