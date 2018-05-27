والي الشمالية يدعو الي توحيد الصف والعمل على خدمة المواطنين

دنقلا 27-5-2018(سوتا) - دعا الاستاذ ياسر يوسف والي الولايه الشمالية لتوحيد الصفوف والعمل على انجاح خطة الحكومة الرامية لخدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم مؤكدا على اهمية دور المواطن فى تنفيذ الخطط والبرامج التى اعدتها الحكومة .

وجدد لدي لقاءاته بمواطني الولاية الشمالية مخاطبا المصلين بمسجد الرحمن بدنقلا عقب صلاة التراويح امس جدد حرصه على تحقيق العدل والمساواة بين الناس لافتا الي ان هم الحكومة سيكون خدمة المواطنين مطالبا المواطنين الابتهال الي المولي عزوجل ليوفق الحكومة فى تنفيذ خططها خاصة فى هذه الايام المباركات.

وأدى والي الشمالية ضمن زياراته التعريفية ، الصلوات فى مساجد مدينة دنقلا ودعوة المواطنين لاعلاء قيمة العمل والمشاركة فى انجاز خطط وبرامج الحكومة.

و يواصل الوالي زياراته للمحليات حيث يزور اليوم محلية البرقيق .

