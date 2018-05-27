الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:49:00 PM

أخبار محلية - سياسية

والي الشمالية يدعو الي توحيد الصف والعمل على خدمة المواطنين

التاريخ : 27-05-2018 - 11:10:00 صباحاً
دنقلا 27-5-2018(سوتا) - دعا الاستاذ ياسر يوسف والي الولايه الشمالية لتوحيد الصفوف والعمل على انجاح خطة الحكومة الرامية لخدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم مؤكدا على اهمية دور المواطن فى تنفيذ الخطط والبرامج التى اعدتها الحكومة .
وجدد لدي لقاءاته بمواطني الولاية الشمالية مخاطبا المصلين بمسجد الرحمن بدنقلا عقب صلاة التراويح امس جدد حرصه على تحقيق العدل والمساواة بين الناس لافتا الي ان هم الحكومة سيكون خدمة المواطنين مطالبا المواطنين الابتهال الي المولي عزوجل ليوفق الحكومة فى تنفيذ خططها خاصة فى هذه الايام المباركات.
وأدى والي الشمالية ضمن زياراته التعريفية ، الصلوات فى مساجد مدينة دنقلا ودعوة المواطنين لاعلاء قيمة العمل والمشاركة فى انجاز خطط وبرامج الحكومة.
و يواصل الوالي زياراته للمحليات حيث يزور اليوم محلية البرقيق .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء