ناكاسوني رئيس وزراء اليابان السابق يحث في عيد ميلاده المئة على تعديل الدستور

طوكيو 27/ 5/ 2018(رويترز) - احتفل رئيس وزراء اليابان السابق ياسوهيرو ناكاسوني بعيد ميلاده المئة يوم الأحد بدعوة لتعديل دستور البلاد السلمي الذي تم وضعه بعد الحرب.

وظهر ناكاسوني على المسرح العالمي مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت ثاتشر خلال فترة حكمه التي استمرت من عام 1982 إلى عام 1987 ويدافع منذ فترة طويلة عن تعديل الدستور الياباني الذي وضعت مسودته الولايات المتحدة لتوضيح الوضع الغامض للقوات المسلحة وهو هدف يشاركه إياه رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي.

وحث ناكاسوني الساسة على أن يعالجوا بجدية هذا الأمر الذي ما زال أحد القضايا المثيرة للخلاف لدى الرأي العام الياباني.