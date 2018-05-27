الحكومة: نفوق الضأن المصدر للسعودية سببه الاختناق

الخرطوم 27-5-2018 (سونا) - قطعت الحكومة السودانية بأن قرار سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة بالمملكة العربية السعودية القاضي بإعادة شحنة ضأن سودانية؛ بسبب إصابتها بأعراض إكلينيكية لمرض التسمم الدموي، قطعت بعدم صحة التشخيص بعد تأكيدها أن نفوق الضأن يعود للاختناق.

وقال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور - في تصريح بالبرلمان اليوم -: إن الحديث حول إصابة الضأن بأعراض مرض التسمم الدموي غير صحيح، مشيراً إلى أنه لايوجد مرض يتسبب في قتل عدد من الضأن،

وكشف الوزير عن تكوين لجنة تحقيق؛ مشكلة من الحجر الحيواني والبحوث والمعمل المركزي وصحة الحيوان؛ فضلا عن الأمن الاقتصادي وهيئة الموانئ والمصدرين، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريراً حول الحادثة خلال الأيام المقبلة.

وكانت سلطات الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي أعادت الأسبوع الماضي إحدى البواخر (مرزوقة كى) والتى تحمل 10,885 رأس من الضأن قادمة من السودان الثلاثاء الماضي.

