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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع على جهود وزارة المعادن لزيادة إنتاج البلاد من الذهب

التاريخ : 27-05-2018 - 03:44:00 مساءً
الخرطوم 27-5-2018م (سونا) - إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي جهود وزارة المعادن لزيادة إنتاج البلاد من الذهب.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم الفريق شرطة محمد أحمد علي وزير المعادن؛ والذي أوضح - في تصريحات صحفية -: إن اللقاء تطرق لجهود الوزارة في الحد من تهريب الذهب من خلال إشراك الأجهزة الأمنية في إضفاء رقابة مثلي علي انتاج الذهب والإحاطة بالتعدين الأهلي.
وأوضح أنه سيقوم بزيارة للولايات للوقوف ميدانيا على عمل التعدين الأهلي باعتباره قطاعا مهما في إنتاج الذهب.
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