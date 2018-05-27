شرطة ولاية كسلا تتمكن من احباط ثلاث عمليات تهريب عدد من السلع

كسلا 27-5-2018م (سونا) - تمكنت قوات من وحدات شرطة ولاية كسلا متمثلة في الشرطة الامنية والاحتياطي المركزي ومكافحة التهريب في ثلاث عمليات منفصلة بعدد من مناطق الولاية، تمكنت من احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمواد البترولية إلى خارج الولاية مع ضبط عدد من الأسلحة في احدى العمليات في وقت تشهد فيه الولاية ازمة مواد بترولية.

و تمثل الإنجاز الأول في ضبط الشرطة الأمنية إثر معلومة تفيد بوجود مواد بترولية وأسلحة بحيي نورة وغرب القاش بغرض تهريبها تم على اثرها تكوين فريق مكون من عدد من الضباط ومداهمة المنزل اذ تم ضبط المتهم وبحوزته (37) جركانة وقود (16) جالون إلى جانب ضبط 3 بنادق خرطوش وكلاشنكوف معدل وابو عشرين ومسدس بحوزة المتهم.

فيما تمثل الإنجاز الثاني في ضبط شرطة الاحتياطي المركزي عربتين بوكس غير مقننتين تحملان (42) جركانة وقود (16) جالون في منطقة هداليا بمحلية شمال الدلتا القطاع الشمالي للولاية بعد مطاردة احد المتهمين بالاضافة إلى انجاز شرطة مكافحة التهريب في ضبط عدد (4) لواري محملة بالذرة والاسمنت ومواد استهلاكية اخرى.

وفي هذا الاطار وقف والي ولاية كسلا بالانابة مجذوب ابوموسى مجذوب على الإنجازات التي تحققت في ضبط المتهمين وإحباط محاولة تهريب المواد البترولية والسلع الاستهلاكية إلى خارج الولاية، مشيدا في ذات الوقت بالانجازات التي ظلت تحققها شرطة الولاية عبر وحداتها المختلفة، مؤكدا أن الشرطة تظل عينا ساهرة في وقت ظن فيه المتاجرون بقوت وحقوق المواطن أن شهر رمضان شهر للركون. وقال انه ورغم وجود ازمة للوقود بالولاية لا نقبل أن يستغل بعض ضعاف النفوس الوضع على حساب المواطن، مطالبا بانزال العقوبات الرادعة على المتاجرين وضربهم بيد من حديد.

من جانبه اوضح مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يحيي الهادي سليمان أن الانجازات الثلاثة التي تحققت تؤكد على الاحترافية والمهنية المتبعة لافراد الشرطة في وحداتها المختلفة في حدود المعرفة وجمع المعلومات وتتبعها حتى ساعات التنفيذ وضبط الجناة.

واضاف سليمان أن هذه الانجازات من شأنها تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، مشيرا إلى البرامج الشرطية المنفذة في الجانب الاجتماعي خلال الايام الماضية، مؤكدا أن الشرطة عبر افرادها وكل وحداتها ستظل من انجاز إلى انجاز وان السودان لن يؤتى من قبل البوابة الشرقية وحماية الحدود وجعلها مستقرة.

