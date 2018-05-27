بروفيسورهاشم علي سالم يلتقي بوزير الثقافة

الخرطوم في 27-5-2018 (سونا ) - أكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور/هاشم علي سالم دور المشروع الثقافي الوطني في إثراء وحدة وتعزيز البناء الوطني ودعم مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلي الدور الطليعي للثقافة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بوزير الثقافه الأستاذ / الطيب حسن بدوي، وبحث اللقاء سبل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يلي وزارة الثقافه وتعزيز الهوية الجامعة إنفاذا لمطلوبات حكومة الوفاق الوطني.

وأمن اللقاء على ضرورة العمل على التنسيق بين مؤسسات القطاع الثقافي ووزارة الثقافة اسهاما في تعزيز ثقافة السلام والإسهام الثقافي في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومواجهة كافة التحديات التي تحيط بالبلاد.

