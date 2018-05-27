مجلس وزراء شمال دارفور يجيز مشروع قانون الحكم المحلي لسنة 2018م‎

الفاشر 27ـ5ـ2018م (سونا) - أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية شمال دارفور خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم بمقر الحكومة بالفاشر برئاسة الوالي الشريف محمد عباد سموح ، اجاز مشروع قانون الحكم المحلي بالولاية لسنة 2018م وتمت احالة شروع القانون الي مجلس الولاية التشريعي لاجازته في صورته النهائية .

واوضح وزير الزراعة نائب الوالي محمد بريمة حسب النبي في تصريح صحفي ان الاجتماع الاول لمجلس وزراء حكومة الولاية برئاسة الوالي الجديد قد استمع الى تقارير مفصلة عن اداء الوزارات والمحليات قدمها الوزارء والمعتمدون المختصون كل علي حدة، موضحا ان تلك التقارير ركزت على ضرورة الاعداد والتحضير الجيد لاستقبال الموسم الزراعي الصيفي من حيث توفير المدخلات الزراعية الاساسية وعلى رأسها الوقود .

ووجه والي الولاية المعتمدين الجغرافيين بضرورة التواجد الدائم بمحلياتهم لمتابعة قضايا وهموم المواطنين المعيشية ومتابعة تنفيذ ما تبقى من حملة جمع السلاح لبسط الامن والاستقرار ،كما وجه بمتابعة انسياب الوقود للموسم الزراعي ورفع تقارير دورية بذلك لحكومة الولاية .

واعلن الوالي عزمه على القيام بزيارات ميدانية الي جميع المحليات للوقوف على احوال المواطنين والتعرف علي اداء الاجهزة فى توفير الخدمات، كما وعد بالقيام بزيارات الى جميع الوزارات للتعرف على ادائها ومعوقات العمل بها وكيفية معالجتها .

