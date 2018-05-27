والي جنوب دارفور يؤكد العزم لإعادة هيكلة حكومة الولاية

نيالا 27-2-2018م (سونا) - أكد والي جنوب دارفور المهندس ادم الفكي عزمه تغيير وإعادة هيكلة الولاية وحكومتها في الجهاز التنفيذي، التشريعي والسياسي قريبا لتكون حكومة قوية تستكمل النهضة حتى 2020، وكشف الفكي لدي مخاطبتة لقاء الهياكل والقيادات والاحزاب السياسية بالمؤتمر الوطني بنيالا اليوم بمناسبة تجديد الثقة في قيادة الولاية عن إتجاه إلي إضافة وزارتي الصناعة والتجارة والتعدين ووزارة المياه والكهرباء نظرا لحوجة الولاية .

وبشر الفكي المواطنين بزيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية المشير البشير للولاية قريبا ليشهد زواج العفاف لشباب معسكرات النازحين وفتح بعض المنشآت داعياً عضوية المؤتمر الوطني إلي توحيد الصف وتجاوز القضايا الصغيرة واعدأ بإستمرار قضية إصلاح أجهزة الدولة لافتا إلي أن عملية الحوسبة لمرتبات العاملين أظهرت بعض المخالفات وتزوير في الملفات لأكثر من (500) حالة .

وتوقع الفكي بعد إكمال حوسبة ملفات العاملين أن يكون العدد الحقيقي للموظفين بالولاية (23) ألف بدلا من (27) ألف لافتا إلي أن الشهر الماضي تم توفير (6) مليار جنيه والذي كان يذهب هدرا لمدة (5) سنوات ودون معرفة الي اين تذهب ومن ياخذها ، وأشار الفكي إلي أن المرحلة المقبلة فيها تحديات تحتاج إلي وحدة الصف أهمها إنفاذ مخرجات الحوار وتعزيز قضية السلام والأمن والإستقرار والعودة الطوعية وتكملة التنمية .

وأعلن الفكي العفو عن كل من اخطا في حقة وطلب العفو من الجميع اذا اخطا في حق احد وفتح صفحة بيضاء لمرحلة جديدة كما أعلن بداية العمل في تنفيذ (32) كيلو طرق داخلية بنيالا وإنارة (17) كيلو طرق داخلية بنيالا .

وأشار الوالي إلي توقيع عقودات إنارة (10) مدن بمحليات الولاية يوم غدا بتكلفة (65) مليار جنيه بتمويل اتحادي واعدا بإفتتاح المحطة الجديدة لكهرباء نيالا (30) ميقاواط بنهاية رمضان وإفتتاح فضائية البحير قريبا وتعهد الفكي بالاخلاص في خدمة البلاد والعباد والعمل علي إكمال مشاريع التنمية والدورة المدرسية التى قطعت شوط الآن .

وأكد ممثل هيئة الأحزاب السياسية بالولاية كمال مصطفى وقوفهم ودعمهم لحكومة الولاية من أجل السلام والتنمية والإستقرار معربا عن سعادتهم بتجديد الثقة في الفكي لقيادة الولاية مقدما شكرهم لرئيس الجمهورية علي وفائه بالعهد وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الشيخ حامد عبدالله حماد أن الحزب بالولاية متماسك وقوي مجددا العهد بالإستمرار في القضية ورسالة الحزب لا تبديل ولا نكوص في المشروع وأضاف أنهم سيظلون سند ودعم لبرنامج حكومة الوفاق الوطني وسند للدورة المدرسية القومية لإنجاحها.

