لجنة مشتركة للتحقق من عملية التخلص من الضأن النافقة فى عرض البحر

الخرطوم 27-5-2018م (سونا) - تعتزم لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة البيئة، للتحقق من عملية تخلص الجهات المختصة من الضأن النافقة في عرض البحر بعد أن عادت شحنة الباخرة المحملة بالضأن السوداني من المملكة العربية السعودية.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضأن النافق المتخلص منه في البحر وصل إلى “5” آلاف رأس، وحذرت من تأثير ذلك على البيئة بولاية البحر الأحمر.

وقال رئيس لجنة البيئة الفرعية بلجنة الصحة بالبرلمان التجاني الكجم، في تصريح صحفي اليوم: إن لجنته تعتزم إرسال وفد مشترك مع وزارة البيئة للتحقق من الأمر، وانتقد هيئة الموانئ لسماحها بالتخلص من الضأن النافق في البحر، وأضاف: "أجرينا اتصالات مع وزارة البيئة لتكوين لجنة ".



