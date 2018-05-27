وزير الدولة بالإرشاد يدعو لتطوير العمل الدعوي

الخرطوم 25-5-2018م (سونا) - دعا الدكتور أحمد عبدالجليل النذير الكاروري وزير الدولة بوزارة الإرشاد لتطوير العمل الدعوي في السودان مبيناً أن علماء الأمة هم قادتها وولاة أمرها في شريعة الإسلام وهم من يقودون الأمة، منادياً بإشاعة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمعات الإسلامية؛ بدءاً من العامة وحتى قمة المجتمع.

وأكد الكاروري - لدى مخاطبته مساء اليوم الإفطار السنوي لأهل القبلة؛ الذي نظمته هيئة علماء السودان بحضور رئيس الهيئة البروفيسور محمد عثمان صالح والدكتور إبراهيم الكاروري؛ الأمين العام للهيئة وممثلين عن جماعة أنصار السنة والإخوان المسلمون وحزب التحرير الإسلامي والطرق الصوفية وجمع من العلماء والأئمة والدعاة - على ضرورة إصلاح البيئة الدعوية وتوحيد الصف بين شركاء العمل الدعوي والتكامل بين المؤسسات الرسمية والطوعية الدعوية والتجديد في مناهج الدعوة لمخاطبة الأجيال الشابة المتسلحة بالعلوم والتكنلوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي وترتيب الأولويات في الساحة الدعوية.

وحيا وزير الدولة بالإرشاد هيئة علماء السودان لحرصهم على وحدة أهل القبلة، مثمنا مبادرة تنظيم الإفطار السنوي لأهل القبلة، داعياً لإشاعة روح التكافل والتراحم والتعاضد بين المسلمين.

