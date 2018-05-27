الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:55:00 AM

أخبار محلية - سياسية

الوزير برئاسة مجلس الوزراء يدعو كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني

التاريخ : 27-05-2018 - 09:39:00 مساءً
 الخرطوم 27-5 - 2018(سونا) -


دعا الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور هاشم علي سالم كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني؛ لتعزيز مسيرة السلام والتنمية بالبلاد.


جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفدرالي وعضو اللجنة العليا للحوار الوطني؛ والذي أوضح في تصريحات صحفية أن الحكومة تعمل على التفاوض مع كافة القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج لإدراجهم في الحوار الوطني بغية الوصول الى سلام دائم ينتظم البلاد. مبينا أن اللقاء تطرق الى إنفاذ توصية الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل لجنة خاصة للحديث عن الدستور ودعوة كافة القوى السياسية في الداخل والخارج والخبراء للانخراط في حوار عريض بشأنه.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء