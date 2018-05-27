الوزير برئاسة مجلس الوزراء يدعو كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني

الخرطوم 27-5 - 2018(سونا) -





دعا الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور هاشم علي سالم كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني؛ لتعزيز مسيرة السلام والتنمية بالبلاد.





جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفدرالي وعضو اللجنة العليا للحوار الوطني؛ والذي أوضح في تصريحات صحفية أن الحكومة تعمل على التفاوض مع كافة القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج لإدراجهم في الحوار الوطني بغية الوصول الى سلام دائم ينتظم البلاد. مبينا أن اللقاء تطرق الى إنفاذ توصية الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل لجنة خاصة للحديث عن الدستور ودعوة كافة القوى السياسية في الداخل والخارج والخبراء للانخراط في حوار عريض بشأنه.