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أخبار محلية - سياسية

والي النيل الأزرق الجديد يصل الدمازين صباح غد الإثنين

التاريخ : 27-05-2018 - 09:42:00 مساءً

الدمازين 27-5-2018 ( سونا) -
أكملت اللجنة العليا بولاية النيل الأزرق ترتيباتها لاستقبال خالد حسين والي ولاية النيل الأزرق الجديد صباح غد الاثنين ،
وقال عبد الرحمن بلال بلعيد؛ والي النيل الأزرق بالإنابة لـ(سونا): إن الوالي سيرأس إجتماع مجلس الوزراء ببالأمانة العامة لحكومة الولاية وسيلتقي بقيادات ورموز المجتمع وسيتناول وجبة الإفطار بمقر المؤتمر الوطني.
مؤكداً أن حكومة الولاية ومواطنيها ومجتمعاتها سيكونون خير دعم وسند لبرنامج الحوار الوطني، مثمناً الجهد المقدر والنجاحات التي تحققت في عهد الوالي السابق.
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