المؤتمر الوطني والرباط القومي يتفقان على استمرار التفاهم حول القضايا الراهنة

الخرطوم 27-5- 2018 (سونا) -

التأم بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطنى لقاء بين المؤتمر الوطني وحزب الرباط القومي؛ وذلك فى إطار لقاءات لجان الحوار السياسي مع القوى السياسية الوطنية؛ حيث رأس جانب المؤتمر الوطني السيد جمال محمود، فيما ترأس جانب حزب الرباط السيد عبد الرحمن عبد القادر شرف الدين .

وقال كمال حماد محمود عضو المكتب القيادي بحزب الرباط ، في تصريح إن الحزبين اتفقا على استمرار التفاهم السياسي حول القضايا الوطنية الراهنة، وعلى رأسها إنجاز مشروع دستور البلاد الدائم . فيما أوضح رئيس جانب المؤتمر الوطنى جمال محمود أن الاجتماع تم التفاهم خلاله على موضوعات التشاور السياسي خلال هذه المرحلة، مشيدا بما وصفه بالروح الوطنية العالية التى سادت اللقاء، وقال: إنه تم التأمين على استمرار اللقاءات وتم تحديد الأجندة وفى مقدمتها الدستور ومخرجات الحوار الوطني الأخرى وأهمها قانونى الانتخابات والأحزاب وتنظيم الممارسة السياسية وكيفية الارتقاء بالعمل السياسى بالبلاد .