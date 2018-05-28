ارور :دعم رئاسة الجمهورية للخلاوي باتي تأكيد علي اهتمام الدول بالمؤسسات القرانية

الخرطوم 27-5-2018م(سونا) - زار مساء امس وفدا برئاسة الاستاذ بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية مسيد الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله بامدرمان مقدما دعم السيد رئيس الجنهورية للخلاوي في هذا الشهر المبارك وذلك في اطار الزيارات التي ينظمها مجلس الوزراء القومي لخلاوي القران.

وامتدح الاستاذ بشارة جمعة الدور الرسالي الذي تقوم به الخلاوي لاسيما تعليم القران وعلومه مما ينعكس ايجابا علي المجتمع .

وقال ارور ان دعم السيد رئبس الجمهورية للخلاوي ياتي تاكيدا لاهتمام الدولة بالمؤسسات القرانية ، واشار الي ان هذه الزياة تاتي تكلببفا من النائب الاول رئيس مجلس الوزراء القومي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالخلاوي ورعايتها ودعمها حتي تقوم بدورها بأفضل مايكون.

من جانبه اشاد ممثل اسرة الشيخ الفاتح قريب الله في كلمته برئاسة الجمهورية واهتمامها بالخلاوي ، وقال ان ذلك ياتي لما تقوم به الخلاوي من ادوار رسالية تجاه المجتمع ، ومن ثم توجه الوفد الي مسبد (الصايم ديما) بامبدة.

بدوره رحب الشيخ الرفاغي عبد الرحمن بالوفد الزائر ، معددا ماثر الشيخ الصايم ديمة ودوره في بناء المساجد والخلاوي ، وقال ان الخلوة تضم اكثر من 470 دارس من مختلف الولايات .

و اشاد المدير التنفيذي بمحلية امبدة ممثل المعتمد بالدور الذي ظلت تقوم به الخلوى، مشيرا الي سعي المحلية للاسهام في تطوير الخلوى باعتبارها منارة علمية شامحة، معددا الادوار الاجتماعية التي تقوم بها الخلوى لاسيما في عقد التصالحات واصلاح ذات البين في مجتمعات المحلية.

و تشير (سونا) الي ان الوفد ضم كل من عادل دلقو وزير الدولة بوزارة السياحة و عبد الحفيظ الصادق وزير الدولة بوزارة التربية ووزير الدولة بالعمل خالد حسن وفردوس عبد الرحمن وزيرة الدولة بالصحة ووزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم الهادي حسن عبد الحليل.

