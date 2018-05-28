وفد مجلس الوزراء يزور خلاوي الشيخ ابوكساوي

الخرطوم 2018-5-27م (سونا) - قام وفد من مجلس الوزراء مساء الأحد بزيارة لمجمع وخلاوي الشيخ عبد القادر ابوكساوي بمحلية جبل اولياء وذلك ضمن برنامج تواصل الرمضاني الذي ينظمه مجلس الوزراء هذا العام لخلاوى القران وبدعم ورعاية من رئاسة الجمهورية.

وشكر المهندس مكاوي محمد عوض ممثل رئاسة الجمهورية رئيس الوفد أسرة الشيخ عبد القادر ابوكساوي بما تقوم به في خدمه الدين وأهل القرآن ، مشيدا بانتشار خلاويهم في جميع المنطقة .

وأبلغ مكاوي الشيخ ابوكساوي تحيات رئاسة الجمهورية للقائمين لمجمع وخلاوي ابوكساوي وماتقوم به من عمل دعوي في المنطقة.

وقال دكتور العراقي معتمد محلية جبل اولياء أن هذه المحلية أهل سجادة ومشايخ وطرق صوفية ، مثمنا دور خلاوي ومجمع الشيخ عبدالقادر ابوكساوي في أحياء علوم الدين بالمحلية.

من جانبه دعا الدكتور أحمد الكاروري وزير الدولة بالإرشاد بالتجديد في آليات ووسائل الدعوة وترتيب الأولويات في العمل الدعوي.

وقال الكاروري انه وباسم الوزراء يحي الشيخ ابوكساوي بالارتقاء بالعمل الدعوي في المنطقة

من جانبه شكر الشيخ الشريف التقي ممثل أسرة الشيخ ابوكساوي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعمهم لأهل القرآن كما شكر الوفد الذي زار مجمع وخلاوي ابوكساوي في هذا المساء. مشيدا بدور الدولة في توحيد أهل القبلة.

