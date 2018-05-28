والي النيل الازرق يصل الدمازين

الدمازين 28-5-2018( سونا)- وصل اليوم الي مدينة الدمازين الاستاذ خالد حسين محمد عمر والي النيل الازرق يرافقه الاستاذ حسين يس حمد الوالي السابق والي غرب دارفور الحالي ووفد رفيع المستوي من اعضاء النيل الازرق بالمجلس الوطني.

وكان في استقباله بمطار الدمازين دكتور عبدالرحمن بالعيد نائب والي النيل الازرق والاستاذ سراج حمد رئيس المجلس التشريعي ولجنة امن الولاية وقيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والإدارة الأهلية وجمع من القيادات المجتمعية والفرق الشعبية.

كما استقبلت الجماهير والى الولاية بمطار الدمازين تأكيدا لترحابها بمقدمه متمنية له التوفيق والنجاح.

