معتمد الرئاسة بشمال كردفان : تكالب الأعداء على السودان بسبب تمسكه بالنهج الاسلامى

الأبيض28-5-2018 ( سونا ) - أكد الأستاذ الدرديرى الشبكة معتمد الرئاسة بشمال كردفان أن السودان ماض فى مسيرته ومشروعه وسيتجاوز كل الابتلاءت والمحن بالصبر والعزيمة والوحدة والإيمان بالله.

وقال خلال مخاطبته الإفطار الذى نظمته أمانة الصندوق القومى لرعاية الطلاب بشمال كردفان على شرف المسابقة الخامسة لمهرجان القرآن الكريم بمشاركة ولايتى جنوب وغرب كردفان بحضور اللواء شرطة الهادى الدحيش مدير شرطة الولاية والعقيد إبراهيم مدير الأمن والمخابرات بمحلية شيكان والأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة المناشط التربوية بالأمانة العامة بالصندوق وممثلو الصندوق بالولايات المشاركة ،قال شبكة ان الدسائس والمؤامرات التى تحاك ضدّ السودان وتكالب الأعداء عليه لن توقف مسيرته ومشروعه نحو الإمام وذلك لتمسكه بالنهج الإسلامي .

وأشار أن الصندوق القومي لرعاية الطلاب يعد بوتقة وطنية لكافة طلاب الجامعات بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة، مبيناً أن الصندوق بالولاية حقق الكثير من النجاحات التى كانت سبباً فى الإستقرار الأكاديمي للجامعات، مؤكداً وقوف حكومة الولاية ودعمها واسنادها لكافة مشاريع وبرامج الصندوق خدمة لطلاب التعليم .

من جانبه أوضح الأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة المناشط التربوية بالأمانة العامة للصندوق أن إدارة المناشط درجت على تنظيم مهرجان القرآن الكريم فى كل عام من شهر القرآن تزكية للانفس وربط الطلاب بكتاب الله وتأكيدا للدور الرسالى التربوى الاجتماعى للصندوق مثمنا نجاح شمال كردفان بتنظيم كافة الفعاليات المنشطية .

الأستاذ أحمد محمد أحمد حسين امين الصندوق بالولاية رحب بالحضور والطلبة المشاركين كما ثمن الجهود التى بذلها الشيوخ بكافة الولايات لإعداد الحفظة وانجاح فعاليات المهرجان، مؤكداً اهتمام الصندوق بطلاب القرآن بصفة خاصة لدورهم الدعوى الفاضل وسط الطلاب .

الأستاذ سليمان أحمد عبد الرحيم مدير إدارة المناشط الطلابية بالولاية أكد أن إدارته ستستمر فى تنظيم كافة المسابقات الثقافية الرياضية التربوية والإجتماعية بالداخليات والمدن الجامعية عبر لجان المناشط الطلابية المنتشرة بكافة المجمعات مؤكداً أن الولاية ستشهد هذا العام موسماً ثقافياً مميزاً.

