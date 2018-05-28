المجلس الوطنى يسقط عضوية أربعة من أعضائه

الخرطوم 28-5-2018 (سونا) - أسقط المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسيور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس عضوية الدكتور ياسر يوسف عن حزب المؤتمر الوطني والذي تم تعيينه واليا للولاية الشمالية بجانب إسقاط عضوية الهادي محمد علي سيد احمد عن حزب المؤتمر الوطني والذي تم تعيينه واليا لولاية البحر الأحمر.

كما أسقط المجلس عضوية الدكتور جلال الدين يوسف محمد الدقير عن الحزب الاتحادي الديمقراطي التمثيل النسبي وذلك بسبب الغياب بدون اذن عن دورة الانعقاد السادسة وثلاثة دورات سابقة حيث رفض قبول اسقاط العضوية عضو واحد من نواب المجلس الوطني.

فيما أسقط المجلس عضوية تراجي مصطفى عمر ابوطالب شخصيات قومية دوائر الحوار الوطني بسبب غيابها دون اذن حيث امتنع عن التصويت لاسقاط العضوية عضو واحد من نواب المجلس الوطني ورفض اسقاطها اثنين من اعضاء المجلس.