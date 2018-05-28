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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات بين السودان و دولة قطر

التاريخ : 28-05-2018 - 01:27:00 مساءً
الخرطوم 28-5-2018م (سونا)- أكد مساعد رئيس الجمهورية الشيخ ابراهيم السنوسي متانة العلاقات بين السودان وقطر وحرص قيادة البلدين علي تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب في المجالات كافة.
و أشاد السنوسي بالدور القطري في دعم قضايا البلاد موجها بتفعيل المناشط الاقتصادية المشتركة وتسهيل اجراءاتها بين البلدين .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان الذي أوضح بأن العلاقات بين السودان و دولة قطر اخوية ' مشيرا الي ان اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية .
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