ايداع مرسوم مؤقت ومشروعات قوانين منضدة المجلس الوطني

الخرطوم 28-5-2018 (سونا) -اودع الاستاذ طارق توفيق وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء منضدة المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس مرسوما مؤقتا لقانون التعديلات المتنوعة لتسهيل اداء الأعمال 2018م، كما تم ايداع مشروع قانون التعديلات المتنوعة المترتبة على توصيات الحوار الوطني لسنة 2014م بجانب مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة السودان والجمهورية اللبنانية 2018م، ومشروع قانون بالتصديق على إتفاقية التعاون الفني بين حكومة السودان والجمهورية التونسية 2018م، ومشروع قانون بالتصديق على إتفاقية التعاون الثقافي بين .حكومتي السودان و قطر لسنة 2018.

