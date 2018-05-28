خالد حسين يتسلّم مهامه والياً لولاية النيل الازرق

الدمازين 28-5-2018( سونا) - تسلّم والي ولاية النبل الازرق الجديد، خالد حسين ، مهامه والياً للولاية خلفاً للوالي السابق الاستاذ حسين يس حمد الذي تم تعيينه والي لغرب دارفور .

جاء ذلك فى اجتماع مجلس وزراء حكومة النيل الازرق الذى انعقد صباح اليوم برئاسة الاستاذ خالد حسين والي النيل الازرق وبحضور الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق السابق ووالي غرب دارفور الحالي وبمشاركة فاعلة لابناء النيل الازرق بالمركز.

ولدي مخاطبته الجلسة اعرب والي النيل الازرق عن سعادته بحفاوة الاستقبال والترحاب واكد انه من خلال التسليم والتسلم الحقيقي سيطلع علي مجمل الاداء التنفيذي داعيا للتعاون بين الجاهزين التنفيذي والتشريعي لاكمال مشروعات التنمية .

وقال الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق السابق ان كافة مكونات الولاية والمؤسسات ستظل سندا وعضدا للوالي الجديد معربا عن شكره وتقديره للجهاز التنفيذي والتشريعي والاشادة بالدور الكبير الذي بذلته الاجهزة الاعلامية.

واشار يس الي ان التغييرات التي تمت في الفترة الاخيرة بين الولاة من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية ودعم اواصر التعاون. داعيا الجميع للالتفاف والاصطفاف خلف الاستاذ خالد حسين محمد عمر.

واوضح د. عبدالرحمن بلال بالعيد نائب الوالي ان التنمية التي شهدتها الولاية كانت نتاج للتعاون وتضافر الجهود بين كافة الاجهزة التنفيذية والتشريعية والامنية.

