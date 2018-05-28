المؤتمر الوطني بالنيل الازرق يرحب بوالي النيل الازرق الجديد ومرافقيه

الدمازين 28-5-2018( سونا) - رحب المؤتمر الوطني بولاية النيل الازرق بالاستاذ خالد حسين محمد عمر والى ولاية النيل الأزرق الجديد والوفد المرافق لسيادته .

ودعا الاستاذ خالد حسين لدي مخاطبته اليوم الحشد السياسي لقيادات الحزب وامناء الامانات ورؤساء الحزب بالمحليات بمناسبة مراسم التسليم والتسلم بين رئيس المؤتمر الوطني السابق والحالي دعا الي أهمية تقديم مبادرات لاسناد حكومة الوفاق الوطني وان يكون الحزب مشاركا في كافة الفعاليات والاستفادة من الخيرات التي تنعم بها الولاية .

وأكد أن التحدي يتمثل في حصر العضوية واعادة البناء استعدادا لانتخابات 2020.

وقدم الاستاذ عبدالرحمن الطريفي نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية ملامح من انجازات المؤتمر الوطني بالولاية في كافة المجالات واوضح بان الحزب بالولاية في افضل حالاته والعمل الحزبي يسير وفقا لخطة سنوية مبينا ان الولاية قطعت شوطا كبيرا في مجال تدريب وإعداد الكوادر .