تشريعى البحر الاحمر يستمع الى بيان حول اداء وزارة السياحة للعام 2017م

بورتسودان28-5-2018م (سونا)- استمع المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ عمر اوشيك رئيس المجلس الى بيان حول اداء وزارة السياحة و البيئة والحياة البرية بالولاية للعام 2017 م وخطتها للعام 2018 م، التي قدمها للمجلس الوزير المكلف الاستاذ صالح صلاح صالح،

كما استمع المجلس الي مداولات النواب حول البيان، وآراء ومقترحات بعض النواب حول البيان، والتي تناولت في مجملها ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة، والاستفادة من الامتداد الساحلي في تطوير وسائل الجذب السياحي، الي جانب الاهتمام بسياحة الآثار، والسياحة البرية، وتفعيل دور وكالات السفر والسياحة في الترويج السياحي، وانشاء الجمعيات الاهلية لنشر ثقافة السياحة، هذا بالاضافة الى احكام التنسيق، وازالة التقاطعات بين القوانين الولائية والاتحادية من اجل تطوير صناعة السياحة بالولاية.

هذا وسوف يواصل المجلس مداولاته حول البيان في جلساته المقبلة.