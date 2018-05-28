عدد من الوزراء ووزراء الدولة يؤدون القسم

الخرطوم في 28-5- 2018 (سونا )

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم ببيت الضيافة كل من المهندس إبراهيم محمود حامد وزيرا للداخلية، والدكتور محمد أحمد سالم وزيرا للعدل، والدكتور أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزيرا للشباب والرياضة، والسيد طارق علي حسن شلبي وزيرا للدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

وقد حضر مراسم أداء القسم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، ومولانا حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء والدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية .

وأكد السادة الوزراء في تصريحات صحفية أنهم سيعملون وفق منظومة متكاملة للانطلاق بالسودان وتحقيق الوفاق الوطني وتطلعات الشعب السوداني .

وقال المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية إن وزارته ستعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، مناشدا الشعب السوداني بتضافر الجهود لتجاوز الاستهداف الذي يتعرض له السودان، وحيا صمود الشعب السوداني إبان الحصار الاقتصادي مضيفا أنه بما حبانا الله به من موارد سنتجاوز التحديات

وأبان محمود أن التحديات التي تواجه السودان هي إقليمية وعالمية تستهدف الدول في كيانها وأمنها واستقرارها واقتصادها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل سعيه لترقية الأداء القانوني للدولة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان وتنظيم مهنة القانون وتقديم خدمات قانونية لكافة أفراد الشعب السوداني، لافتا إلى أن العدل قيمة إنسانية ودينية.

فيما قال الدكتور أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزير الشباب والرياضة " سنعمل وفق منظومة استراتيجية مع كل الوزارات لتحقيق تطلعات الشعب السوداني "

وقال السيد طارق شلبي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصاد "سنعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية لتحقيق طفرة تنموية حقيقية في البلاد، والاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي

ودعا شلبي إلى تضافر الجهود في كل المجالات وزاد قائلا" هذا هو المخرج للوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية ."

