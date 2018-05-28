وزير الدفاع : مشاركتنا في اليمن واجب والتزام أخلاقي‎

الخرطوم 28-5-2018م ( سونا ) - اكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع موقف السودان الثابت تجاه التحالف العربي .وقال إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن هي واجب والتزام أخلاقي .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، حيث يأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة التي قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق طيار ركن على بن عبد الله العايش إلى الخرطوم يوم الأربعاء الماضي والتقى خلالها السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الدفاع وبحث خلالها مجالات التعاون بين البلدين .