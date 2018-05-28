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أخبار محلية - سياسية

تعيين صباحي كمال مديراً لهيئة جبال النوبة الزراعية

التاريخ : 28-05-2018 - 04:59:00 مساءً
الخرطوم في 28-5-2018 (سونا ) - أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا بتعيين المهندس / صباحي كمال محمد علي مديرا عاما لهيئة جبال النوبة الزراعية.
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