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أخبار محلية - سياسية
تعيين صباحي كمال مديراً لهيئة جبال النوبة الزراعية
التاريخ :
28-05-2018 - 04:59:00 مساءً
الخرطوم في 28-5-2018 (سونا ) - أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا بتعيين المهندس / صباحي كمال محمد علي مديرا عاما لهيئة جبال النوبة الزراعية.
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