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أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية يبدأ جولة غدا تشمل القاهرة والرياض

التاريخ : 28-05-2018 - 05:34:00 مساءً
الخرطوم 28-5-2018م (سونا) - يبدأ الدكتور الدريري محمد أحمد وزير الخارجية ، غدا ، جولة عربية تشمل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رصيفيه فى كل من القاهرة والرياض.
وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب استقبال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير له اليوم ببيت الضيافة إنه اطلع الرئيس على التحركات التى يعتزم القيام بها الى مصر والرياض، لافتا الى انه سيعقد لقاءً ثنائيا مع الدكتور سامح شكري وزير الخارجية المصري ، واضاف انه عقب زيارته الى القاهرة سيتوجه الى المملكة العربية السعودية فى زيارة يجري خلالها لقاءً مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فى اطار اجتماعات لجنة التنسيق المشترك بين البلدين.
واشار الوزير الى انه اطلع البشير علي نتائج الاجتماعات التي عقدت بأديس ابابا بشأن السلام فى دولة جنوب السودان بجانب مجمل الاداء في وزارة الخارجية.
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