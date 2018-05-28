وزير الخارجية يلتقي بالقائم بالأعمال الأمريكي





الخرطوم 28-5-2018 (سونا) -

التقى وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد، اليوم ، استيفن كوتسيس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم.

جاء اللقاء بغرض تقديم التهنئة للوزير بمناسبة توليه المنصب .



كما استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، حيث أعلن كوتسيس عن استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع السودان أملاً في الانتقال للمرحلة الثانية منه ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.



كما تطرق اللقاء للأوضاع في جنوب السودان حيث عبر الوزير عن الدور الايجابي الذي يقوم به السودان عبر منبر الايقاد وطالب الولايات المتحدة بدعم جهود الايقاد من أجل الوصول الى تسوية سلمية للأوضاع في جنوب السودان.