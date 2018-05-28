عطا المنان ينادي بضرورة توحيد الصفوف لدعم مسيرة السلام والتنمية بالنيل الازرق





الدمازين في 28-5-2018 (سونا)



دعا ألاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بالنيل الازرق إلي ضرورة توحيد الصفوف وجهود السطات التنفيذية والتشريعية والقيادات الاهلية و الشعبية ومنظمات المجتمع المدني كافة للوقوف صفآ واحدآ خلف الأستاذ خالد حسين محمد عمر والي النيل الازرق. جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بقصر السلام بالدمازين لقاء الوالي بالقيادات والفعاليات السياسية ورموز المجتمع بالولاية.

.وجدد ترحيبه بقرار رئاسة الجمهورية بتعين الاستاذ خالد حسن واليآ للنيل الأزرق مثمنآ مجهودات الوالي السابق في توسيع الرقعة الامنية وتحقيق السلام وإنشاء معتمدية ومجلس للسلام بالولاية و الاهتمام بمعاش الناس ومشروعات التنمية.

وأضاف أن الوالي السابق الاستاذ حسين يس ترك أرضية صلبة مناديآ بضرورة مواصلة العمل لتحقيق السلام الشامل والاهتمام بمشروعات تنمية وأعمار الولاية والمحافظة علي الوحدة السياسية والمجتمعية لابناء الولاية .