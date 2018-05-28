والي النيل الازرق يدعو حملة السلاح الي كلمة سواء







الدمازين 28-5-2018 (سونا) - دعا الاستاذ خالد حسين محمد عمر والي النيل الازرق حملة السلاح الي كلمة سواء وتحكيم صوت العقل بالانخراط في مسيرة السلام .



جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بقصر السلام بالدمازين القيادات والفعاليات السياسية ورحب بقرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار.

وقال ان توجيهات رئيس الجمهورية تمثلت في الاهتمام بمعاش الناس وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وابان الوالي ان النيل الأزرق رغم تأثرها بالحرب الا انها بجهود الاجهزة العسكرية والأمنية ظلت تنعم بالاستقرار والأمن وأضاف ان الولاية تتمتع بموارد طبيعية متعددة اهمها المعادن والأراضي الزراعية الشاسعة التي تسهم في التنمية والإعمار

واضاف ان الولاية ستولي البنيات التحتية اهتماماً خاصاً عبر صندوق اعمار النيل الأزرق بجانب تحقيق السلام وزيادة الانتاج والانتاجية

وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة الولاية بكافة قطاعاتها و الوالي السابق لحفاوة الإستقبال مؤكدا العمل بتنسيق تام مع الجهات المختلفة والعمل دون تقاطعات لتحقيق التنمية المنشودة ومواصلة المسيرة التي بدأها الوالي السابق .