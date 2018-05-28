نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان يمتدح تصريحات عرمان لدعم المسيرة السياسية السلمية





كادقلي 28-5-2018 (سونا) -





أكد نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان الدكتور حسيب يوناثان حماد أن السلام والأمن والإستقرار هو الضامن الأساسي لتمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة .



وامتدح تصريحات القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان الإيجابية لدعم المسيرة السلمية بعيدا عن أدوات التغيير والكفاح المسلح مشيرا إلي أنها تتفق مع رؤية الحكومة وتوجه الدولة وشركاء السلام في السودان من المجتمع الدولي والإقليمي في إطار حلحلة القضايا في الساحة السياسية كافة .



وقال في تصريحات صحفية إن الحكومة ماضية في تحقيق السلام بالبلاد بإعتباره هدفا إستراتيجيا

مبينا الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الكنسية العالمية والإقليمية في دعم الجهود الرسمية للدولة وجهود حكومتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وسعيها المتواصل في إطار نهج المبادرات المفتوحة لتحقيق السلام بالمنطقتين إضافة لقرارات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير المتكررة بوقف إطلاق النار ومشروع المسار الإنساني الأخير الذي إبتدرته رئاسة الجمهورية بقيادة الدكتور فيصل حسن إبراهيم .