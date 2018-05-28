سالم يتسلم مهامه رسميا وزيرا للعدل





الخرطوم 28-5- 2018( سونا) -

قال د/ محمد احمد سالم وزير العدل ان وزارة العدل قدمت كفاءات ساهمت في خدمة المجال العدلى وتحقيق العدالة واشاعة المساواة بين الناس وبسط سيادة حكم القانون .



واشار فى كلمة له خلال مراسم تسلمه للوزارة اليوم من الوزير السابق ادريس جميل وبحضور نعمات الحويرص وزير الدولة بالعدل واحمد الرزم وكيل وزارة العدل ورؤساء الادارات ، اشار الى عراقة الوزارة .

وأكد سالم ان الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهد من اجمل اكمال المشروعات التى بدأها الوزير السابق ادريس جميل واضاف نريد ان نخوض العمل بمؤسسية وبتعاون وتنسيق تام مع كل الادارات والوحدات والعاملين مجددا الثقة فى جميع العاملين بالوزارة ودعاهم لأخذ روح التعاون والتعاضد منهجا فى الفترة المقبلة.





من جانبه استعرض د ادريس ابراهيم جميل الوزير السابق اهم المشروعات والانجازات التى قام بها خلال فترة توليه دفة قيادة الوزارة كاشفا عن انجازه باتمام 60% من توصيات الحوار الوطنى من اصل 108 توصية افرزها الحوار الوطنى تجاه وزارة العدل لافتا الى قيامهم بمشاريع داخلية تمثلت فى حوسبة الوزارة والربط الشبكى بين الوزارة والادارات القانونية بالولايات وذلك وفق برنامج اصلاح الدولة الداعم للحكومة الالكترونية تماشيا وانفاذا لمخرجات الحوار الوطنى