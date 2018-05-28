حيدوب يؤكد على توفير المعينات والاليات اللازمه لضمان توفير المياه بمحليات الولاية

الخرطوم 28-5- 2018( سونا) - اكد الاستاذ جابر حيدوب رئيس لجنة التخطيط العمرانى والبنى التحتية بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم على اهمية توفير المعينات والاليات اللازمه لسد النقص وضمان توفير المياه بمحليات ولاية الخرطوم واريافها، داعيا الى تضافر الجهود والعمل على توعية المواطنين باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

جاء ذلك لدى ترأسه ظهر اليوم اجتماع لجنته مع المهندس نهيزى الرفاعى مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم بغرض وقوف اللجنة على الاجراءات التى وضعتها الهيئة لمعالجة قطوعات المياه ببعض محليات ولاية الخرطوم بحضور عدد من مدراء هيئة مياه الولاية ومنسقى اللجان الشعبية بالمحليات .

وخرج الاجتماع بحزمة من التوصيات تضمنت تفعيل قوانين هيئة مياه ولاية الخرطوم التى تمنع التعدى على خطوط المياه والتصرف فيها بدون اذن الهيئة واشراك نواب لجنة التخطيط العمرانى بالمجلس التشريعى بكل القضايا المتعلقه بالمياه فى ولاية الخرطوم بجانب مراجعة هيكلة مكتب هيئة مياه الولاية بمحلية جبل اولياء وتطبيق الشروط الجزائية مع المقاولين والاسرا ع بالعمل فى محطة الصالحة لحل تذبذب المياه بالريف الجنوبى لمحلية امدرمان .

ومن جانبه ارجع المهندس نهيزى شح المياه ببعض محليات الولاية الى تعطل بعض الطلمبات مع شح الاليات الازمه للعمل بالمياه بجانب تذبذب التيار الكهربائي فى بعض المناطق، كاشفا عن طفره كبيره ستشهدها ولاية الخرطوم فى المياه خلال العام القادم، مؤكدا سعى الهيئة فى معالجة اوجه النقص والقصور وجهودها المستمره لضمان وصول المياه لكافة محليات الولاية واريافها من خلال توفير الاليات والطلمبات اللازمة بالمحطات واستكمال العمل فى المحطات الجديده .

