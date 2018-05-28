البشير يلتقي وفد من المستثمرين الأتراك

الخرطوم في 28-5-2018(سونا)-

استقبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم ببيت الضيافة وفد من المستثمرين الاتراك في شركةBGN انترناشيونال التركية والذي يزور البلاد حاليا حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وافاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأنقرا .

وأطلع الوفد التركي رئيس الجمهورية علي نتائج مباحثاته مع المسؤولين في وزارة النفط والغاز مبينا أن الزيارة تأتي تأسيسا علي زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان للسودان.

وأكد وفد المستثمرين الأتراك رغبتهم في إقامة استثمار طويل المدي وشراكة استراتيجية مع السودان لجعله مركزا لتوزيع الغاز والجازولين والقمح مبينا أن هذا العمل من شأنه توفير احتياجات السودان من هذه المشتقات وتصدير الفائض منها للدول الأفريقية المجاورة وذلك من خلال اقامة مصفاة للنفط في بورتسودان وانشاء مستودعات للغاز وصوامع للقمح .

واوضح الوفد التركي أن المصفاة ستمكن الولايات الشرقية من الحصول علي حاجتها من الغاز والجاز من بورتسودان مباشرة وذلك من خلال الاستفادة من المنطقة التجارية الحرة في بورتسودان