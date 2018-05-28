مجلس الحركات الموقعه علي سلام دارفور يرحب قبول قوي نداءالسودان للحوار والوصول لتسويه سياسيه

الخرطوم 28-5- 2018( سونا) - رحب مجلس الحركات الموقعه علي سلام دارفور والمشاركه في الحوارالوطني علي لسان ناطقه الرسمي ومسؤؤل قطاعه الاعلامي ادم عوض احمد بقبول قوي نداءالسودان للحوار والوصول لتسويه سياسيه شامله والعوده لخارطة طريق اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي مرحبا بالعمل السلمي كالية للتغيير.

ودعا عوض في تصريح (لسونا) القوي السياسيه التي لم توقع علي الخارطه باللحاق بها والعمل علي تحقيق تسوية سياسيه شامله حتي يتاهب الجميع لمعالجة افرازات الحرب والازمه الاقتصاديه الراهنه لتحقيق وضع معيشي افضل لكافة الشعب السوداني .



